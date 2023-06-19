В Киеве заявляют о «масштабном наступлении» россиян

Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и сдерживают масштабное наступление российских военных на Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщила в среду, 21 июня, замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Восток Украины остается основным направлением атак россиян», - заявила она. «Цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна. В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери», - утверждает чиновница.

Кроме того, Маляр заявила о «частичных успехах» ВСУ на Запорожском направлении.

В то же время британская разведка опубликовала в среду фото, на которых видны оборонительные рубежи России в районе города Армянск в Крыму. Сюда входит обширная полоса оборонительных сооружений протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от города на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.

«Эти средства обороны тщательно продуманы и подчеркивают опасения российского командования, что украинские силы могут напрямую атаковать Крым», - отмечается в сводке британской разведки.