Представители ЕС едут к границе с Азербайджаном

Глава наблюдательной миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер и глава комиссии Европарламента по обороне и безопасности Натали Луазо отправятся к Лачинской дороге, сообщила наблюдательская миссия ЕС в Армении в своем твиттере.

Отмечается, что Риттер и глава представительства Еврокомиссии в Армении Андреа Викторин встретили Луазо и ее делегацию на аэродроме у города Сисиан Сюникской области. Вместе с наблюдателями из миссии ЕС они направятся на патрульную миссию в сторону Лачинской дороги.