Власти Грузии советуют Саакашвили и его семье «каждый день извиняться»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал поведение экс-президента Михаила Саакашвили после его заключения под стражу «маскарадом, шоу и цирком».

«То, что сделал Саакашвили за последний период, после того как попал в тюрьму – все это шоу, маскарад, цирк... Его семья и лоббисты вели разнузданную, вредную для имиджа страны кампанию, они должны каждый день извиняться перед нашим государством и обществом», – приводят грузинские СМИ слова Гарибашвили.

По словам премьера Грузии, это была игра и спекуляция, которые завершились после решения Европейского суда по правам человека.

В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в рамках дела «Саакашвили против Грузии» в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.

Гарибашвили считает, что лоббисты Саакашвили и европейские политики, «защищавшие его выступление, должны извиниться за ущерб, нанесенный нашему государству и обществу. Страсбургский суд дал честный и четкий ответ на эту большую грязную кампанию, положив конец этому маскараду».