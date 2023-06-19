США заявили, что дают Украине еще миллиард долларов

США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов на помощь Украине в восстановлении после российского вторжения. Большая часть средств будет направлена на восстановление энергосистемы страны и критически важной инфраструктуры. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает РБК-Украина.

«Сейчас я хочу сказать, что при содействии Конгресса США мы предоставим новый пакет финансовой помощи более чем на 1 млрд долларов. В частности, мы инвестируем около 520 млн долларов, чтобы отстроить объекты критической энергетической инфраструктуры Украины», - сказал он, отметив, что «поскольку Россия продолжает разрушать [Украину], мы здесь, чтобы помочь Украине в восстановлении».

Согласно заявлению Госдепартамента США, благодаря новому финансированию общий объем финансирования США для Украины составит около 64 млрд долларов. Деньги США добавятся к большему пакету финансовой помощи от Европейской комиссии, которая предложила 50 млрд евро для финансирования текущих расходов украинского правительства и неотложных приоритетов восстановления.