Еврокомиссия похвалила Азербайджан и отругала Армению

Европейская комиссия Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ECRI) подготовила очередной отчет по Азербайджану в рамках 6-го цикла мониторинга.

В документе подчеркивается, что за период, прошедший с момента составления отчета в 2016 году, в нашей стране были достигнуты положительные сдвиги в соответствующих областях.

В отчете отмечается, что ECRI с пониманием относится к тому, что население Азербайджана, в том числе многочисленные вынужденные переселенцы, страдали от длительных конфликтов и столкновений.

Комиссия также подчеркивает, что с 2020 года в куррикулум были включены темы прав человека в области инклюзивного образования, в законодательство были внесены практические изменения с целью предотвращения расистских высказываний и ненависти в интернет-пространстве.

Отмечается, что благодаря проведенной официальными органами работе по правовому статусу мигрантов в 2021 году, на 10% сократилось количество лиц, имеющих нелегальный статус, был облегчен доступ мигрантов к государственным услугам, ускорена выдача мигрантам разрешений на работу и проживание.

Было доведено до сведения, что трудовым мигрантам обеспечены равные с гражданами Азербайджана права на социальную защиту, а также доступ беженцев на рынок труда.

В документе также подчеркивается, что мультикультурализм и толерантность являются неотъемлемой частью азербайджанского общества.

В очередном отчете ECRI по Армении было отмечено, что в политической и общественной жизни страны периодически происходят инциденты, связанные с разжиганием ненависти, в том числе призывы к насилию.

В частности, в качестве примера разжигания ненависти в Армении были использованы термины «азербайджанец» и «тюрок» для очернения политических оппонентов с целью разжигания внутренних разногласий и воспрепятствования мирным переговорам. Вместе с тем было подчеркнуто, что азербайджанской общины в Армении больше не существует, а число тюрков, проживающих или посещающих страну, неизвестно.

В отчете ECRI напомнила о важности заявления по предотвращению ультранационалистических и расистских высказываний и борьбе с насилием в отношении столкновений и неразрешенных конфликтов в Европе, а также соблюдения соответствующих рекомендаций комиссара ООН по правам человека.

Среди 2 промежуточных и 15 основных рекомендаций, данных ECRI армянской стороне, особое место занимает проведение руководством страны работ в сфере повышения осведомленности касательно важности разнообразия и толерантности в обществе, обеспечение сильной обратной реакции через политических, общественных, религиозных деятелей и влиятельных лиц на разжигание ненависти, установление соответствующих правил поведения для выборных органов и политических партий, а также устранение дискриминации по признаку этнической и религиозной принадлежности в сфере образования путем реформ и так далее.