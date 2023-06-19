Завтра часть Азербайджана накроют дожди и грозы

22 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем - 24-28° тепла. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем - 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. На отдельных территориях ожидаются дожди ливневого характера, грозы, град. Прогнозируется восточный ветер, временами с порывами. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем - 13-18° тепла.