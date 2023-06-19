В Баку бандиты угрожали бизнесмену и сожгли его машину

В ходе расследования выяснилось, что Мамедов по поручению Джейхуна Абдуллаева позвонил с зарубежного номера владельцу одного из кафе на территории Сабунчинского района и, представившись как «Мага», стал требовать у последнего 100 тыс. манатов.

Потерпевший никаких денег передавать не стал. Тогда бандиты, взяв в сообщники Руслана Абдуллаева, сожгли машину предпринимателя марки Lexsus в поселке Бакиханов.

Расследование по факту продолжается.