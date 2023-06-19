Медицинский колледж проводит в Баку ярмарку труда для выпускников

21 июня в Бакинском базовом медицинском колледже №2 Министерства здравоохранения была организована ярмарка труда для выпускников 2022/2023 учебного года. В мероприятии, проведенном под девизом «Первый шаг в карьере», приняли участие 405 выпускников колледжа по специальностям «Сестринское дело, «Акушерство» и «Лечебное дело».

Для медицинского колледжа особенно важно, чтобы молодые люди не только получили качественное медицинское образование, но в то же время соответствовали требованиям, предъявляемым рынком труда, и были обеспечены работой. Различные учреждения по трудоустройству периодически обращаются в колледж относительно потребности в кадрах в сфере среднего медперсонала. В целях трудоустройства выпускников колледжем были организованы встречи с представителями госорганов и учреждений, в том числе медицинских учреждений Министерства здравоохранения, TƏBİB, других государственных и частных медицинских, а также аптечных организаций.