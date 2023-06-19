В Армении заявили о договоренности по железной дороге в Нахчыван

«По части восстановления железнодорожного сообщения по участку Ерасх (Армения) - Джульфа (Нахчыван) - Мегри (Армения) - Горадиз (Азербайджан) я считаю, что есть окончательный консенсус», - сказал Григорян журналистам в среду.

По его словам, между Арменией и Азербайджаном существует важный консенсус в том, что разблокировка транспортных коммуникаций в регионе начнется с перезапуска железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.

«Мне кажется это очень важным, потому что конкретно понятно, вокруг чего идут обсуждения. Считаю, что есть окончательное восприятие того, что конечное решение должно быть под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, по территории которых будет проходить дорога - это тоже очень важная и фундаментальная договоренность», - сказал Григорян. Он не стал раскрывать детали по остальным вопросам переговоров в рамках трехсторонней комиссии, отметив, что по ним еще нет окончательного консенсуса.

Что же касается деятельности пограничных войск ФСБ России в рамках процесса деблокады, то, как заявил Григорян, «необходимы обсуждения относительно их функций».

В ходе 12-го заседания трехсторонней рабочей группы в Москве в начале июня текущего года вице-премьеры Азербайджана, Армении и России Шахин Мустафаев, Мгер Григорян и Алексей Оверчук достигли понимания относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.