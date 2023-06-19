Зеленский о контрнаступлении Украины, словах Путина...

«Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так, - сказал он. - На карту поставлены жизни людей».

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что спустя несколько недель после начала контрнаступления Украины продвижение на поле боя идет «медленнее, чем хотелось бы». Об этом украинский лидер сказал в интервью BBC.

Зеленский пояснил, что наступление идет непросто, потому что российские военные заминировали 200 тыс. кв. километров украинской территории.

«Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», - сказал президент Украины.

Зеленский не стал уточнять, кто именно оказывает на Украину подобные попытки давления.

В ходе беседы Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, но подчеркнул, что в конечном итоге целью является членство в альянсе.

Зеленский также прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, назвавшего украинского лидера «позором еврейского народа». Журналист BBC отметила, что было заметно, что вопрос этот застал президента Украины врасплох. По ее словам, Зеленский вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на такой вопрос.

«Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку», - сказал президент Украины.