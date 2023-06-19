«Карабах», «Сабах», «Нефтчи» и «Габала» узнали своих соперников во 2-м раунде еврокубков

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций.

В Лиге чемпионов «Карабах», если пройдет в 1-м раунде «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара, сыграет с победителем пары «Ракув» (Польша) – «Флора» (Эстония). Первый матч «Карабах» должен провести на выезде 25 или 26 июля.

Стоит сказать, что агдамцам, которые были «сеяными», также могли достаться победители пар «Жальгирис» (Литва) – «Струга» (Северная Македония) и «Олимпия» (Словения) – «Валмиера» (Латвия). Так что можно сказать, что «Карабаху» не повезло с жеребьевкой 2-го раунда. Чемпион Польши явно не подарок.

В случае поражения от «Линкольн Ред Импс» «Карабах» отправится не во 2-й раунд Лиги конференций, а сразу в 3-й. Так определил жребий, освободивший «Карабах» от игр 2-го раунда Лиги конференций.

В Лиге конференций «Нефтчи» был среди «сеяных» и сыграет с победителем пары «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Динамо» (Минск, Беларусь). Первый матч бакинцы проведут на выезде 27 июля. Ответную игру – 3 августа в Баку.

«Габале», которая была «несеяной», досталась кипрская «Омония». Первую игру габалинцы проведут дома.

А «Сабаху», который также был «несеяным», предстоит сыграть с победителем пары «Македония» (Северная Македония) – РФШ (Латвия). Вице-чемпион Азербайджана дебютирует в еврокубках гостевым матчем.