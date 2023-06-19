Бежавший из России основатель крупнейшей букмекерской компании внезапно умер в Швейцарии

Как рассказал Baza друг погибшего Павел Мунтян, один из основателей 1xBet накануне приехал «на чекап» в швейцарскую клинику. Во время процедур «контрастная жидкость для МРТ привела к аллергической реакции», после чего 42-летний Каршков впал в кому и вскоре скончался.

Сергей Каршков в конце 2000-х вместе с Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основал букмекерскую компанию 1xBet, которая базировалась в Брянске. Она стала одной из крупнейших не только в России, но и в мире. В том числе 1xBet выступала официальным партнером футбольного клуба «Барселона». В 2020 году Каршкова и других основателей 1xBet объявили в международный розыск. В отношении них в России завели уголовное дело по ч. 3 ст. 171,2 (незаконная организация и проведение азартных игр, максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет) УК РФ, передает The Insider.

Правоохранительным органам РФ не удалось задержать бизнесменов. Они перебрались на Кипр, поскольку у всех троих было кипрское гражданство. На их недвижимость в России общей стоимостью 1,5 млрд руб. наложили арест. На территории России деятельность компании 1xBet находится под запретом.