Байрамов встретился с председателем ОБСЕ фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил постконфликтные усилия с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, говорится в публикации МИД в Twitter.
«В ходе рабочего визита в Великобританию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Республики Северная Македония Буяром Османи и обсудил перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в рамках ОБСЕ и постконфликтные усилия», - отмечается в публикации.