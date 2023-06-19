Глава МИД Латвии резко ответил Геворкяну

Представитель делегации Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы Армен Геворкян заявил, что Комитет министров организации «должен проявить больше решимости, чтобы вынудить Азербайджан уважать нормы международного права». Об этом Геворкян заявил председателю Совета министров ПАСЕ, главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу.

«В этой связи хотелось бы спросить, что является для вас красной линией в случае с Азербайджаном?» - сказал он.

В ответ Эдгар Ринкевич сказал, что в Комитете министров один принцип: все нормы международного права, в том числе решения ЕСПЧ, должны выполняться.

«Каждое государство-член должно соблюдать эти нормы. <…> Мы намерены просить страны (члены организации) выполнять все конвенции, а также уважать все обязательства, которые они взяли на себя при вступлении в эту организацию, и мы всегда будем ставить этот принцип превыше всего», - сказал Ринкевич.

По словам главы МИД Латвии, говорить о «цветных линиях» - не лучший подход в такой организации, как ПАСЕ. Во всех случаях, подчеркнул председатель Комитета министров, организация полна решимости обеспечивать выполнение всеми странами этой организации норм международного права, а также европейских конвенций.