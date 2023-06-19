Жестокий убийца Набиев предстанет перед судом

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Агстафинского района Дурсуна Набиева, обвиняемого в убийстве, совершенном 19 лет назад.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Фаик Махмудов, подготовительное заседание суда назначено на 4 июля.

Напомним, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов прокуратуры и внутренних дел, возникли обоснованные подозрения в том, что Дурсун Набиев (1981 г.р.) в 2004 году на территории села Пойлу Агстафинского района убил женщину, личность которой в настоящее время неизвестна следствию, в ходе личной ссоры, нанеся ей смертельные ножевые ранения. Затем закопал ее тело.

В Следственном управлении Генпрокуратуры возбудили уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Набиев был задержан в качестве подозреваемого.

В ходе расследования стало известно, что Д.Набиев в августе 2006 года вместе со своим земляком Исой Ягубовым с особой жестокостью убил двух человек – Фазаила Балаева и Валида Зиядова, а затем сжег их тела. За это Бакинский суд приговорил Набиева к 15 годам лишения свободы, он вышел на свободу в августе 2021 года.