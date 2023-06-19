Компания Huawei провела в Казахстане свой первый региональный саммит партнеров, на котором собрались лидеры отраслевой промышленности из регионов Среднего Востока и Центральной Азии для изучения безграничных возможностей цифровизации.

Huawei Middle East недавно расширила свой регион, включив в него Центральную Азию. Первый партнерский саммит компании ME&CA прошел на полях ежегодного флагманского мероприятия Tech Carnival в Алматы с 5 по 7 июня.