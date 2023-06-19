Компания из Азербайджана стала партнером Huawei Азербайджанская ИТ-компания стала партнёром года на Среднем Востоке и в Центральной Азии
Компания Huawei провела в Казахстане свой первый региональный саммит партнеров, на котором собрались лидеры отраслевой промышленности из регионов Среднего Востока и Центральной Азии для изучения безграничных возможностей цифровизации.
Huawei Middle East недавно расширила свой регион, включив в него Центральную Азию. Первый партнерский саммит компании ME&CA прошел на полях ежегодного флагманского мероприятия Tech Carnival в Алматы с 5 по 7 июня.
На саммите партнеров Huawei на Среднем Востоке и в Центральной Азии в рамках лозунга «Развиваемся вместе, побеждаем будущее» руководители крупных предприятий Huawei поделились своим мнением о новейших продуктах и технологиях, более широких отраслевых тенденциях и бизнес-перспективах, связанных с региональными партнерами.
На мероприятии Huawei также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с ИТ-компанией AVICOM, одним из ведущих поставщиков ИКТ со штаб-квартирой в Баку, которая предоставляет услуги и решения в области ИКТ как частным, так и государственным организациям в регионе Центральной Азии. Соглашение направлено на создание Инновационного центра опыта и обучения в Баку для демонстрации, тестирования и обучения новым технологиям.
Церемония подписания состоялась между генеральным директором Huawei в Азербайджане Дэвидом Ху и сооснователем компании AVICOM Ялчином Нахматовым.
Компания AVICOM, основанная в 2012 году, является поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), безопасных и умных городов. У компании более 130 сотрудников. AVICOM является национальным дистрибьютором Hikvison, а также золотым партнером Huawei. Компания также сотрудничает с более чем 10 глобальными поставщиками услуг и оборудования ИКТ.