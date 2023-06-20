Премьер Грузии ждет кандидатуры в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что с оптимизмом смотрит на решение Еврокомиссии относительно статуса кандидата в члены ЕС «исходя из впечатлений» от недавних встреч, проведенных им в Брюсселе.

По словам Гарибашвили, Грузия достойна статуса кандидата в ЕС.

«Во время визита я рассказал нашим друзьям о шагах, предпринятых правительством. Полный отчет был представлен в Европейскую комиссию. Думаю, что мы должны терпеливо ждать решения.

Я сказал им, что нынешняя ситуация в Европе и в мире, разрушительная война в Украине полностью изменили повестку. Отчуждение Грузии было бы стратегической ошибкой Запада, и это не в интересах ни Запада, ни Грузии», - сказал он.

Гарибашвили добавил, что предоставление статуса кандидата может положить конец поляризации в стране.