Хотите работать в компании «166»? Попробуйте поступить в Академию!
Компания «166 Грузоперевозки и Логистика», являющаяся в этом сегменте бизнеса признанным азербайджанским брендом, начинает очередную летнюю стажировку в стенах «Академии логистики - 2023» и приглашает для участия в стажировке молодых кандидатов, стремящихся получить опыт работы в сфере логистики и грузоперевозок.
Следует отметить, что летние курсы, которые компания «166 Грузоперевозки и Логистика» проводит с 2019 года, обеспечили профессиональную адаптацию и определили будущую карьеру более чем ста молодым соискателям.
Всего на программу стажировок было подано свыше 6 тысяч заявок. Двести человек, успешно прошедших все проверочные этапы, были приняты в Академию, большинство из них работают в настоящее время в компании «166 Грузоперевозки и Логистика» руководителями отделов, а также на других должностях.
Подать заявки на участие в летней программе могут студенты высших учебных заведений не ниже четвертого курса обучения, а также обладатели степеней магистров и бакалавров.
Процесс отбора для стажировки в Академии, которая продлится три месяца, включает в себя три этапа - заполнение электронного заявления, тестовый экзамен и собеседование.
Кандидаты могут подать заявку на регистрацию, перейдя на рекрутинговый портал http://Bit.ly/L-A2023.
Программа стажировки включает следующие направления деятельности компании «166 Грузоперевозки и Логистика»:
- Человеческие ресурсы;
- Интеллектуальное управление транспортом;
- Аналитика данных;
- Право;
- Финансы и бухгалтерский учет;
- Корпоративные операции;
- Логистические операции;
- Колл-центр;
- Корпоративные продажи;
- Поставки;
- Информационные технологии;
- Служба по качеству услуг и запросам клиентов;
- Международные отношения и зарубежные закупки;
- Операции по международным перевозкам;
- Веб-разработка (php laravel);
- Оператор склада.
Примечание: в рамках программы стажировки участники получают заработную плату.