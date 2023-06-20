Хотите работать в компании «166»? Попробуйте поступить в Академию!

Следует отметить, что летние курсы, которые компания «166 Грузоперевозки и Логистика» проводит с 2019 года, обеспечили профессиональную адаптацию и определили будущую карьеру более чем ста молодым соискателям.

Компания «166 Грузоперевозки и Логистика», являющаяся в этом сегменте бизнеса признанным азербайджанским брендом, начинает очередную летнюю стажировку в стенах «Академии логистики - 2023» и приглашает для участия в стажировке молодых кандидатов, стремящихся получить опыт работы в сфере логистики и грузоперевозок.

Всего на программу стажировок было подано свыше 6 тысяч заявок. Двести человек, успешно прошедших все проверочные этапы, были приняты в Академию, большинство из них работают в настоящее время в компании «166 Грузоперевозки и Логистика» руководителями отделов, а также на других должностях.

Подать заявки на участие в летней программе могут студенты высших учебных заведений не ниже четвертого курса обучения, а также обладатели степеней магистров и бакалавров.

Процесс отбора для стажировки в Академии, которая продлится три месяца, включает в себя три этапа - заполнение электронного заявления, тестовый экзамен и собеседование.