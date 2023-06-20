Пропавшая подлодка: спасатели засекли «подводные звуки», но...

Шумы обнаружил канадский патрульный самолет Boeing P-3 Poseidon, туда были перемещены дистанционно управляемые подводные аппараты, но поиски дали «отрицательные результаты», сообщили в Береговой охране, отметив, что данные с канадского самолета переданы специалистам ВМС США для дальнейшего анализа.

Поиски пропавшего туристического подводного аппарата, который исчез с пятью пассажирами на борту во время глубоководного спуска к затонувшему более ста лет назад кораблю «Титаник», продолжаются. Поисковые группы при сканировании Северной Атлантики зафиксировали подводные звуки, сообщила Береговая охрана США утром в среду, 21 июня.

Ранее телекомпания CNN и издание Rolling Stone, ссылаясь на внутреннюю правительственную информацию, сообщили, что канадский P-3 зафиксировал в районе спасательной операции «акустическую обратную связь» - звук, похожий на стук, который 20 июня раздавался каждые полчаса.

В одном из правительственных сообщений говорится, что когда через четыре часа (после предполагаемого обнаружения сигналов) в районе поисков было развернуто дополнительное гидролокационное оборудование, звук был еще слышен.

Подводный аппарат «Титан», управляемый американской компанией OceanGate Expeditions, потерял связь со своим головным надводным судном в воскресенье утром, примерно через час 45 минут после погружения к месту самого известного в мире кораблекрушения. Погружение должно было занять два часа.

Мини-подлодка рассчитана на пребывание под водой в течение 96 часов, что, согласно ее техническим характеристикам, давало возможность пяти ее обитателям находиться под водой до утра четверга, прежде чем закончится запас воздуха, если аппарат все еще цел.

На борту «Титана» в туристической экспедиции стоимостью 250 тысяч долларов на человека находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулейманом, которые являются гражданами Великобритании, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и Стоктон Раш, основатель и генеральный директор компании OceanGate Expeditions. Власти не подтвердили личность ни одного из пассажиров.

Судьба подводного аппарата и находившихся на его борту людей остается неизвестной. Команды из США, Канады и Франции ведут усиленные поиски в открытом море.