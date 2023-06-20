Григорян уклонился от вопроса о выходе Армении из ОДКБ

Существующие в ОДКБ проблемы, которые непосредственно затрагивают и Армению, в настоящее время остаются открытыми, заявил журналистам вице-премьер этой страны Мгер Григорян, касаясь звучащих из России заявлений о том, что Запад вносит раскол в ряды ОДКБ и Ереван участвует в этом процессе.

«Проблемы, которые существуют, всем вам хорошо известны, и мы говорили о них публично. Реакция, связанная с данными проблемами, также была публичной. Какое значение это будет иметь и какие последствия будут для Организации, оцените сами», - заявил Григорян.

На вопрос, собирается ли Армения выйти из состава или временно заморозить членство в ОДКБ, вице-премьер ответил: «Все подобные вопросы должны рассматриваться в контексте официальной позиции».

На замечание журналистов, что вопрос стал предметом обсуждений в Совете безопасности Армении, Григорян ответил: «Вопросы, обсуждаемые в СБ, являются публичными в той мере, в какой они могут быть публичными. Любой другой вопрос я не стану ни отрицать, ни подтверждать».