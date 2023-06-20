Путин назвал «гарантию военной безопасности России»
Россия продолжит развитие ядерной триады, это является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», - цитирует Интерфакс российского президента.
По словам Путина, «уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой», - продолжил он.