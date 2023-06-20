Армяне «вынесли приговор» Гусейну Ахундову
Азербайджанский военнослужащий Гусейн Ахундов, обвиняемый в «убийстве» охранника Зангезурского медно-молибденового комбината, «приговорен» к 20 годам лишения свободы.
Военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн (2003 г.р.) - пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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