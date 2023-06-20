Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков
Nar продолжает прививать здоровый образ жизни среди подростков посредством тренировок по боксу. Опираясь на успех проекта в предыдущие годы, Nar на этот раз предоставил возможность 25 подросткам принять участие в тренировке, снабдив их всем необходимым боксерским снаряжением для профессиональных тренировок.
В рамках сотрудничества с Baku Fight Lab тренеры чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр будут обучать этих подростков из детских домов и малообеспеченных семей.
Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, отметил, что благодаря этим тренировкам детям предоставляется бесценный шанс построить успешную карьеру в профессиональном боксе: «Вкладывая средства в физическое благополучие подростков, мы как Nar стремимся привить дисциплину, настойчивость и стойкость, которые выходят за рамки боксерского ринга и оказывают положительное влияние на их жизнь, и надеемся, что в будущем увидим этих молодых людей чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр».
Nar как социально ответственная компания создает для воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей широкие возможности для ведения здорового образа жизни.
Ознакомиться с другими социальными проектами, реализуемыми оператором мобильной связи, можно на сайте nar.az/projects.