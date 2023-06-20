Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков

Nar продолжает прививать здоровый образ жизни среди подростков посредством тренировок по боксу. Опираясь на успех проекта в предыдущие годы, Nar на этот раз предоставил возможность 25 подросткам принять участие в тренировке, снабдив их всем необходимым боксерским снаряжением для профессиональных тренировок.

В рамках сотрудничества с Baku Fight Lab тренеры чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр будут обучать этих подростков из детских домов и малообеспеченных семей.