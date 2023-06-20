Церемония открытия 3-х Европейских игр. Кто будет знаменосцем сборной Азербайджана?

Сегодня в Кракове состоится церемония открытия 3-х Европейских игр. Она пройдет на Городском стадионе имени Хенрика Реймана.

Интересно, что пока не называется имя знаменосца сборной Азербайджана. Хотя до церемонии остались считанные часы.

Соревнования в ряде видов спорта уже начались, однако первые медали будут разыграны только завтра.

Среди азербайджанских спортсменов пока можно отметить легкоатлетов Анну Скидан, Алексиса Копельо и Екатерину Сарыеву.

Скидан в метании молота показала результат 71,69 метра и занимает пока 2-е место. Но выступления сильнейших спортсменок еще впереди.

В тройном прыжке Сарыева с показателем 13,38 метра также идет на 1-м месте. В этом же виде программы у мужчин Алексис Копельо с результатом 15,91 располагается на 3-й позиции.