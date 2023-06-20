Айдын Керимов, автор haqqin.az 17:12

Визит американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Китай оказался на удивление успешным. Это еще не прорыв в американо-китайских отношениях, но предпосылки для конструктивного диалога созданы. Китайцы словно водили Блинкена по ступенькам, пытаясь понять серьезность его намерений. Первая встреча с министром иностранных дел Цинь Ганом продолжалась почти семь часов. У сторон накопилось множество нерешенных вопросов. Взаимные претензии носили взрывной характер.

Но, по всей видимости, американский госсекретарь отлично прошел этот тест, на переговорах со своим китайским коллегой продемонстрировав мастерство компромиссов и умение находить общий язык. А раз так – состоялась его следующая встреча с чиновником рангом повыше - главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. И этот экзамен Энтони Блинкен выдержал с честью, после чего его согласился принять сам Председатель Си, что для американского госсекретаря было выполнением уже программы максимум. Поскольку на такую встречу американцы рассчитывали, но не особо и надеялись, чего и не скрывали в начале визита. Энтони Блинкен, конечно, пока не дотягивает до Генри Киссинджера, сумевшего в 1972 году совершить почти невозможное – добиться кардинального изменения внешней политики Пекина на американском, а заодно и советском направлениях. Но задел для этого сумел за три дня своего пребывания в Пекине создать более чем неплохой, а там кто знает, как оно все пойдет. Главное в другом – если он ставил перед собой сверхзадачу «перелезть через великую китайскую стену недоверия», то полностью с ней справился. Вчера и сегодня в китайских медиа и социальных сетях, комментируя его визит, часто можно встретить выражение «лед тронулся».

Возможно, это преувеличение, до ледохода в американо-китайских отношениях еще очень далеко, но теплый ветер наконец-то подул. Объективно и взвешенно подвел итог дискуссий по поводу итогов визита Блинкена Янь Сюэтун, директор Института международных исследований Университета Цинхуа: «Если бы не было консенсуса и стороны находились в состоянии враждебности, встреча между Блинкеном и Си не состоялась бы. Встреча показывает, что на переговорах между Китаем и США был достигнут прогресс. Она закладывает хорошую основу для дальнейшего ослабления эскалации в китайско-американских отношениях». И далее: «Наиболее критичным вопросом для обеих сторон сейчас является то, что мы не можем допустить войны между нами, потому что война не выгодна ни одной из сторон. Это не означает, что конфликты и трения между Китаем и США полностью разрешены. Они будут продолжаться еще долгое время, и они продолжат влиять на китайско-американские отношения. Однако ключевым моментом является то, что мы должны предотвращать перерастание конфликтов в войну и пытаться разрешать их мирными средствами».

Не собираюсь извиняться за длинную цитату, поскольку она исчерпывающе дает представление о том, как в Китае воспринимают этот визит. Прием Блинкена Си Цзиньпином стал значимым подтверждением серьезности намерений руководства Китая существенно снизить конфликтность американо-китайских отношений. А большего в этот раз и на этом уровне достичь было попросту невозможно. Поскольку к столь резкому повороту не готовы ни в Пекине, ни в Вашингтоне. Это будет решаться в ходе личной встречи председателя Си с Джо Байденом, которая, судя по всему, не за горами. Но этот визит, помимо прочего, имел еще одну неожиданную сторону – он стал «холодным душем» для Москвы и без преувеличения китайским кинжалом в многострадальную и всю уже истыканную металлическими предметами спину Кремля. И речь даже не о том, что руководство Китая заверило госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что оно не оказывало и не будет оказывать летальную помощь России. Который, в свою очередь, заметил в ответ, что ценит эти гарантии и у Вашингтона нет никаких доказательств, что они не соблюдаются.