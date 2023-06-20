Овагимян и Казарян предстанут перед бакинским судом

В ходе предварительного следствия было установлено, что армянские военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, являющиеся гражданами Армении, по предварительному сговору группой лиц с незаконно приобретенным огнестрельным оружием и боеприпасами, применив силу в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Государственной пограничной службы, незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджана, а также с целью угрозы совершить террористический акт на территории нашей страны путем контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов в село Раздара Зангиланского района напали на военнослужащих воинской части Азербайджанской Республики, охраняющих государственную границу, расположенную в селе Раздара Зангиланского района.

В ходе следствия также было установлено, что при задержании членов армянской диверсионной группы, пытавшихся скрыться, у Овагимяна Арутюна Юриковича были изъяты одно огнестрельное оружие модели «Калашникова» марки «АКМ» и магазин оружия, содержащий 10 патронов калибра 5,45 мм, являющиеся орудием преступления.

Овагимяну и Казаряну были объявлены окончательные обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное или группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса, и 21 июня уголовное дело было направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям.