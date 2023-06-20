Овагимян и Казарян предстанут перед бакинским судом
Завершено расследование уголовного дела по нарушению государственной границы Азербайджана, проходящей через село Раздара Зангиланского района диверсионной группой Вооруженных Сил Армении, возбужденное 26 мая Следственным управлением Генеральной прокуратуры.
В ходе предварительного следствия было установлено, что армянские военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, являющиеся гражданами Армении, по предварительному сговору группой лиц с незаконно приобретенным огнестрельным оружием и боеприпасами, применив силу в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Государственной пограничной службы, незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджана, а также с целью угрозы совершить террористический акт на территории нашей страны путем контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов в село Раздара Зангиланского района напали на военнослужащих воинской части Азербайджанской Республики, охраняющих государственную границу, расположенную в селе Раздара Зангиланского района.
В ходе следствия также было установлено, что при задержании членов армянской диверсионной группы, пытавшихся скрыться, у Овагимяна Арутюна Юриковича были изъяты одно огнестрельное оружие модели «Калашникова» марки «АКМ» и магазин оружия, содержащий 10 патронов калибра 5,45 мм, являющиеся орудием преступления.
Овагимяну и Казаряну были объявлены окончательные обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное или группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса, и 21 июня уголовное дело было направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям.