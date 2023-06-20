Путин насчитал, сколько русские «мужики наколотили танков противника»

Армия Украины «несет серьезные потери» в ходе контрнаступления, из-за этого на линии соприкосновения наблюдается «определенное затишье», утверждает президент РФ Владимир Путин.

«Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Это связано с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике», - сказал Путин.

По его словам, «наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа».

Путин считает, что «наступательный потенциал» Украины пока «не исчерпан», хотя «шансов у противника нет».