Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Австрию встретилась с главой Федерального совета парламента этой страны Гюнтером Ковачем.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в ходе беседы Ковач отметил, что Азербайджан – надежный энергетический партнер Европы. Он подчеркнул необходимость двусторонних визитов для продолжения развития межпарламентских связей и акцентировал внимание на имеющихся возможностях в этом контексте.

По его словам, текущий визит Гафаровой говорит о намерении сторон продвигать межпарламентские связи.

Спикер Милли Меджлиса рассказала о текущем положении дел в регионе после окончания 44-дневной Отечественной войны, об интенсивном возрождении освобожденных азербайджанских территорий.

Гафарова также поведала о том, что Азербайджан возводит новые города, строит новые села в освобожденном Карабахе и Восточном Зангезуре: «Уже дан старт программе «Большого возвращения», которая предусматривает возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края».

Она подчеркнула, что именно Азербайджан старается добиться устойчивого мира и стабильности в регионе и предложил Армении подписать мирный договор.

Ковач на это ответил, что Вена одобряет и поддерживает мирные инициативы Баку.