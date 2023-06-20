Отца Мубариза Мансимова похоронят в Баку
Накануне в Стамбуле скончался отец президента компании Palmali Holding Мубариза Мансимова - Гурбан Мансимов.
В стамбульской мечети Levent Cami прошла траурная церемония, в которой приняли участие дети покойного, друзья семьи Мансимовых, представители турецкого бизнеса, искусства, политики.
Тело отца Мансимова уже доставили в Баку. Согласно сообщению местных СМИ, его похоронят на кладбище в поселке Кешля. Сам Мубариз Мансимов не сможет участвовать в похоронах в Баку из-за решения суда не покидать пределы Турции.