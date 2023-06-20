Суд вынес приговор убийце ветерана Отечественной войны

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Гараева к 18 годам лишения свободы.

Убийство было совершено ночью 15 августа 2022 года на территории под названием 3-я Алатава в Насиминском районе Баку. Ниямеддин Мурадов, увидев, как неизвестный отнял телефон у женщины и стал ее избивать, бросился на помощь, но получил удар ножом в грудь.

По данному факту прокуратурой Насиминского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Бахтияр Гараев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Отметим, что убитый Ниямеддин Мурадов был участником Второй Карабахской войны и награжден медалью «За освобождение Губадлы».