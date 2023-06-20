Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы России

В Брюсселе не видят «надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные или заблокированные активы только на том основании, что эти активы попадают под ограничительные меры ЕС».

Евросоюз не сможет законно конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины и вместо этого сосредоточится на временном использовании этих средств, следует из доклада рабочей группы по этому вопросу, сообщает Bloomberg.

Кроме этого варианта ЕС рассматривает и другой способ использования блокированных активов (более €200 млрд): направить на восстановление Украины прибыль, полученную от реинвестирования этих средств. В частности, сейчас эти активы находятся на хранении у бельгийского Euroclear, где по итогам первого квартала текущего года доход от процентных ставок по ним составил порядка €750 млн, пишет агентство.

Члены рабочей группы сочли, что для временного управления этими средствами существует много юридических препятствий, поэтому предложили другой путь — так называемый непредвиденный взнос. Это подразумевает, что компании, получившие большую прибыль от блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму в ЕС.

Таким образом, снижаются юридические риски, поскольку Евросоюз не управляет активами напрямую. По мнению европейских властей, эта модель не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели участвующих фирм и будет справедливой с точки зрения налогообложения.

Более половины активов находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как «значительная часть» оставшейся суммы находится в ценных бумагах, которые будут конвертированы в наличные деньги по мере их погашения в ближайшие два-три года, говорится в материале.

ЕС и США заморозили активы российского ЦБ после вторжения РФ в Украину. Минфин России в марте прошлого года оценивал размер обездвиженных средств в $300 млрд. ЕК в мае текущего года сообщила, что речь идет более чем о €200 млрд ($215 млрд).