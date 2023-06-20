Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы России
Евросоюз не сможет законно конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины и вместо этого сосредоточится на временном использовании этих средств, следует из доклада рабочей группы по этому вопросу, сообщает Bloomberg.
В Брюсселе не видят «надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные или заблокированные активы только на том основании, что эти активы попадают под ограничительные меры ЕС».
Кроме этого варианта ЕС рассматривает и другой способ использования блокированных активов (более €200 млрд): направить на восстановление Украины прибыль, полученную от реинвестирования этих средств. В частности, сейчас эти активы находятся на хранении у бельгийского Euroclear, где по итогам первого квартала текущего года доход от процентных ставок по ним составил порядка €750 млн, пишет агентство.
Члены рабочей группы сочли, что для временного управления этими средствами существует много юридических препятствий, поэтому предложили другой путь — так называемый непредвиденный взнос. Это подразумевает, что компании, получившие большую прибыль от блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму в ЕС.
Таким образом, снижаются юридические риски, поскольку Евросоюз не управляет активами напрямую. По мнению европейских властей, эта модель не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели участвующих фирм и будет справедливой с точки зрения налогообложения.
Более половины активов находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как «значительная часть» оставшейся суммы находится в ценных бумагах, которые будут конвертированы в наличные деньги по мере их погашения в ближайшие два-три года, говорится в материале.
ЕС и США заморозили активы российского ЦБ после вторжения РФ в Украину. Минфин России в марте прошлого года оценивал размер обездвиженных средств в $300 млрд. ЕК в мае текущего года сообщила, что речь идет более чем о €200 млрд ($215 млрд).