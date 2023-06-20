Захарова назвала «беспочвенными» обвинения в адрес российских миротворцев

Инцидент 15 июня на погранично-пропускном посту «Лачин», когда армянские военные открыли стрельбу по азербайджанским пограничникам, был следствием общей проблемы отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия неоднократно призывала запустить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации, и эти работы должны быть эффективными. Москва со своей стороны готова помочь с определением прохождения пограничной линии.

Захарова считает, что обвинения в адрес российских миротворцев беспочвенны и безосновательны: «Мы настоятельно рекомендовали бы снизить градус риторики в СМИ на этот счет. Миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации обстановки».