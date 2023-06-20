Москва призывает Ереван не самоустраняться

Мы призываем Ереван не самоустраняться от трехсторонних форматов. Простой в их деятельности пагубно сказывается на ситуации в регионе и ведет к эскалации ситуации на земле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что армянская и азербайджанская стороны продолжат выполнение всех взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Оно актуально», – сказала Захарова.