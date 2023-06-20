Москва призывает Ереван не самоустраняться
Мы призываем Ереван не самоустраняться от трехсторонних форматов. Простой в их деятельности пагубно сказывается на ситуации в регионе и ведет к эскалации ситуации на земле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы рассчитываем, что армянская и азербайджанская стороны продолжат выполнение всех взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Оно актуально», – сказала Захарова.
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