Ай-яй-яй, подбили Гришу Лепса. Прямо в казахстанском казино с миру по нитке - голому рубашка
Не успел Григорий Лепс на пару с Николаем Басковым пообещать выплачивать из собственных средств по 1 миллиону рублей (около 12 тысяч долларов) за каждый подбитый танк «Леопард» в Украине, как последовал его короткий «встречный бой» с реалиями Казахстана.
Судя по всему, деньги на свою патриотическую акцию российская знаменитость Григорий Лепс, душевно, но заунывно поющий о самом лично дорогом для него и многих россиян, про «рюмку водки на столе», решил «срубить» в ходе «чеса» по казахским клубам и казино.
Чем-то иным трудно объяснить какую-то совершенно невероятную стоимость билетов – от тысячи до двух тысяч долларов – на выступление этой знаменитости в казино «Монако» в казахском городе Конаеве, что под Алматой. Тут-то и поджидал его «снаряд в борт». Под давлением общественности, возникшем совершенно стихийно и совершенно без участия административного ресурса со стороны властей, компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая музыканту концертную площадку в городе Конаеве, сообщила, что разорвала договор с организаторами концерта.
В общем, музыкальная Z-компания «Гриша Лепс и товарищи» от казахстанского общественного «снаряда в борт» вздрогнула, задымила и застыла в окрестностях Конаева. Так и не успев разглядеть украинский «Леопард».
«Артист не думает, он чувствует», сказал кто-то из великих. Вот и Лепс – почувствовал, что нужен какой-то патриотический лозунг, за который в современной России платят очень неплохо, один государственный грант вечно молодому Олегу Газманову в миллион двести тысяч долларов просто за то, что он поет правильные песни и вообще красавчик, чего стоит. А новая российская «звезда» Шаман какие гонорары гребет? Чем хуже них и Григорий Лепс, и Николай Басков, и Юрий Антонов, которые тоже таких денег и места в эфире хотят?
Почувствовать-то странное томление от желания то ли чего-то Zаура-патриотического, то ли осетрины с хреном они почувствовали. Но вот подумать о том, что Казахстан - не Россия и к вторжению в Украину здесь относятся совсем не так, как в Москве, – у них не получилось. Скорее всего – они даже об этом и не задумывались.
И Гриша первым попал под огонь беспощадной реальности, которая сильно отличается от победных реляций российского МИДа, что кроме Запада Россию и идолов ее поп-культуры обожают все, особенно – в странах ЕАЭС. И в частности – в Казахстане.
Узнав о гастрольном «чесе» Лепса, социальные сети Казахстана буквально взорвались возмущением. «Мы не позволим российским певцам, таким как Григорий Лепс, противостоять свободной Украине и зарабатывать деньги в Казахстане», - писали в комментариях одни пользователи, часть из которых, кстати, весьма известные, уважаемые и популярные в республике люди.
«Мы призываем всех требовать отмены концерта этого артиста. Ни один тиын [мелкая разменная монета в Казахстане – З.Н.] из наших карманов не должен пойти на уничтожение Украины», - вторили им другие.
Повторюсь, все это было сделано абсолютно без участия властей, это был стихийный общественный порыв. И к чести руководства компании Luxury Village Resort, он был услышан и совершенно верно оценен. Браво, Казахстан! Біз сені мақтан тұтамыз, мы гордимся вами!
Хватит ли у теперь у Лепса денег платить за мертвых «Леопардов» – неизвестно. Да и неинтересно. Как неинтересна концертная судьба его Z-подельников, Николая Баскова, Юрия Антонова и прочих шаманов-газмановых. Они свой выбор сделали и сторону выбрали. Пусть теперь на ней и остаются.