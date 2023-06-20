Юлия Медведева, специально для haqqin.az 18:28

Не успел Григорий Лепс на пару с Николаем Басковым пообещать выплачивать из собственных средств по 1 миллиону рублей (около 12 тысяч долларов) за каждый подбитый танк «Леопард» в Украине, как последовал его короткий «встречный бой» с реалиями Казахстана. Судя по всему, деньги на свою патриотическую акцию российская знаменитость Григорий Лепс, душевно, но заунывно поющий о самом лично дорогом для него и многих россиян, про «рюмку водки на столе», решил «срубить» в ходе «чеса» по казахским клубам и казино.

Чем-то иным трудно объяснить какую-то совершенно невероятную стоимость билетов – от тысячи до двух тысяч долларов – на выступление этой знаменитости в казино «Монако» в казахском городе Конаеве, что под Алматой. Тут-то и поджидал его «снаряд в борт». Под давлением общественности, возникшем совершенно стихийно и совершенно без участия административного ресурса со стороны властей, компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая музыканту концертную площадку в городе Конаеве, сообщила, что разорвала договор с организаторами концерта. В общем, музыкальная Z-компания «Гриша Лепс и товарищи» от казахстанского общественного «снаряда в борт» вздрогнула, задымила и застыла в окрестностях Конаева. Так и не успев разглядеть украинский «Леопард». «Артист не думает, он чувствует», сказал кто-то из великих. Вот и Лепс – почувствовал, что нужен какой-то патриотический лозунг, за который в современной России платят очень неплохо, один государственный грант вечно молодому Олегу Газманову в миллион двести тысяч долларов просто за то, что он поет правильные песни и вообще красавчик, чего стоит. А новая российская «звезда» Шаман какие гонорары гребет? Чем хуже них и Григорий Лепс, и Николай Басков, и Юрий Антонов, которые тоже таких денег и места в эфире хотят?