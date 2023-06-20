Пригожин о контрнаступлении ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл реальное положение российских войск.

Создатель «вагнеровцев» объяснил, что не может высказаться насчет контрнаступления ВСУ. Однако на линии соприкосновения все обстоит довольно плачевно — по его словам, Пятихатки, северная часть Работино, Урожайная находятся под противником, «Киеву отданы огромные куски».

«ВСУ двигаются в сторону Молочного Лимана, если они достигнут цели, то Украина сможет вернуть большинство территорий, захваченных РФ во время «СВО». Украинцы уже форсируют Днепр, а в Голой Пристани начали показываться первые диверсионно-разведывательные группы», - сказал Пригожин.

«Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные проблемы и потери, о которых замалчивают, о которых не знает российский народ. Когда беда придет, повторяю, мы можем остаться без армии и без России», — подытожил он.