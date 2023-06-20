Гости были проинформированы о том, что экзаменационный этап сертификации организован в 4-х центрах Ширвано-Сальянского регионального управления образования. К экзаменам, проведенным в Ширване, были привлечены учителя, работающие в учреждениях Ширвано-Сальянского, Миль-Муганского и Лянкярань-Астаринского региональных отделов образования.

Замминистра, глава исполнительной власти города Ширван Ильгар Аббасов, депутат Интизам Юсифов и руководители местных органов управления образования наблюдали за ходом экзаменов, проведенных в 3 центрах Ширвана.

Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли 21 июня посетил город Ширван с целью ознакомления с ходом экзаменов по сертификации, организованных в регионах.

По словам Г.Гасанли, несмотря на то, что сертификация является новшеством для системы образования Азербайджана, ее можно рассматривать как основу будущего успеха. В то же время этот процесс позволит выявить направления, нуждающиеся в развитии.

Целью организации процесса является обеспечение наилучшего образования для учеников. Сертификация создает серьезный стимул для учителя постоянно работать над собой и улучшать свои результаты.

Напомним, что 20 июня стартовал тестовый экзаменационный этап процесса сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях. Первый этап сертификации организован в 23 экзаменационных центрах 13 разных городов страны. Экзамен охватывает около 20 000 учителей начальных классов и более 8500 педагогов по азербайджанскому языку и литературе.