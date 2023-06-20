Захарова назвала чувствительный для Еревана вопрос

Вопрос возможного открытия турецкого консульства в Шуше является чувствительным для Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, вопрос открытия консульских учреждений где бы то ни было, в частности в Шуше, остается темой двусторонних связей. В данном случае – между Азербайджаном и Турцией.

«…В то же время мы понимаем чувствительность вопроса для Еревана. В наших контактах акцентируем на необходимость учёта интересов друг друга и важность процесса нормализации как армяно-азербайджанских, так и армяно-турецких отношений», – добавила она.