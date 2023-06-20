В соответствии с утвержденным планом, проводятся совместные учения Alpan-2023 с участием военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана и Вооруженных сил Турции, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию проводимых в Азербайджане учений, авиационные средства, совершив полеты с аэродромов базирования, выполнили задачи по поражению на дальней и ближней дистанции средств ПВО, командных пунктов управления и объектов сосредоточения условного противника и другие эпизоды.