Джемаль Бустани, автор haqqin.az 19:31

ОАЭ и Катар объявили о полном восстановлении своих дипотношений спустя 6 лет. Теперь в Дохе и Абу-Даби заработали посольства, и тем самым завершена имплементация договоренностей, достигнутых в 2021 году в саудовском городке Аль-Уля. По нынешним временам новость о том, что в примирении Дохи и Абу-Даби поставлена окончательная официальная жирная точка – не может не радовать. Как говорится, «кричали в ОАЭ ура и в воздух куфии бросали». Или исполняли танец с саблями и автоматами, как это сделала на днях делегация Эмиратов на Петербургском международном экономическом форуме.

Однако, во-первых, не стоит преувеличивать тягу к добрососедству с Катаром в ОАЭ. Их отношение к правящей в Дохе династии Аль Тани, происходящей от Бану Тамим, что важно для понимания тамошних политических раскладов, вряд ли изменилось. Эмираты к правящему эмиру Тамиму бен Хамаду бин Халифа Аль Тани относятся с такой неприязнью, что, как говорилось в киноклассике, «даже кушать не могут». Будь их воля и возможность – они бы ему, без всякого преувеличения, ноги переломали – и совсем не для того, чтобы после этого на руках его носить. Но тут как раз тот случай, когда желания не совпадают с возможностями. И правителям ОАЭ не остается ничего другого, как следовать за не ими заданным трендом. После того, как их ближайшие партнеры Египет и Саудовская Аравия, кстати – не поставив Абу-Даби в известность, что вполне характерно для тамошней «сердечной дружбы между монархами Залива» и их союзниками в арабском мире, решили договориться с Катаром, у Эмиратов не осталось иного выбора. И чтобы не оказаться на обочине политических процессов в регионе, в ОАЭ решили последовать примеру соседей и пойти на мировую с Дохой на историческом саммите в Аль-Уле в январе 2021 года.

После достигнутых там взаимных договоренностей – оставалось закрыть только несколько технических и формальных вопросов, в частности – о восстановлении работы дипломатических представительств, что на днях и произошло. Так что, для Эмиратов это был в достаточной мере вынужденный шаг, вызванный не тем, что они хотели как можно скорее урегулировать кризис в Заливе 2017-2021, а лишь потому, что их союзники по «антикатарской коалиции» пошли на сепаратную сделку с Дохой. Чувству наступившей в регионе гармонии мешает появиться и объективный вопрос о том, кто вышел победителем из этого кризиса, поскольку принцип «от примирения выиграли все» здесь не работает. И нужно со всей откровенностью признать, что Эмираты оказались здесь проигравшей стороной. Мало того, что предъявленный ими тогда, в 2017 году, ультиматум Дохе из 13 пунктов Катар отверг, не согласившись удовлетворить ни одно из содержавшихся в нем требований, так Доха еще и расширила свои связи с Анкарой, признав Турцию гарантом свой независимости. Историческая фраза Эрдогана «Только попробуйте»», когда антикатарская коалиция пригрозила Дохе военным вторжением и последовавшее за этим строительство в Катаре турецкой военной базы стали новым этапом не только в отношениях между Дохой и Анкарой, но и новой страницей присутствия Турции в регионе.