Резников впервые поговорил с Галантом

Министр обороны Украины Алексей Резников впервые провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом. Об этом Резников сообщил в Twitter.

По его словам, министры провели очень продуктивный разговор.

"Мы обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха. Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Мы рассчитываем на помощь Израиля в противодействии этому", - написал министр обороны Украины.

Отметим, что разговор между министрами обороны стран прошел впервые.