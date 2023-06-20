Резников впервые поговорил с Галантом
Министр обороны Украины Алексей Резников впервые провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом. Об этом Резников сообщил в Twitter.
По его словам, министры провели очень продуктивный разговор.
"Мы обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха. Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Мы рассчитываем на помощь Израиля в противодействии этому", - написал министр обороны Украины.
Отметим, что разговор между министрами обороны стран прошел впервые.