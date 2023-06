Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

"Стороны подчеркнули дружественные отношения между Азербайджаном и Великобританией и обсудили совместные шаги по их расширению. Было подчеркнуто дальнейшее усиление сотрудничества, направленного на обеспечение стабильности и мира в регионе", - говорится в сообщении.

