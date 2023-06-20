США перебрасывают подкрепление в Сирию

До 75 транспортных средств пересекли ирако-сирийскую границу и направились накануне к военным объектам США в сирийской провинции Хасеке, которую контролируют боевики YPG (сирийское крыло террористов PKK), сообщает Anadolu со ссылкой на местные источники в Сирии.

По данным источников в Сирии, в состав колонны вошла бронетехника, бензовозы, артиллерийские батареи и множество боеприпасов.

Отмечается, что военное присутствие США сохраняется на сегодняшний день в трех провинциях Сирии: Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, куда Пентагон регулярно перебрасывает подкрепление.