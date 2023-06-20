Требование о том, чтобы листки-вкладыши для лекарственных средств были на азербайджанском языке, создает определенные трудности для импортеров.

Как сообщает Центр аналитической экспертизы Минздрава, в некоторых случаях иностранные фармацевтические компании не заинтересованы в подготовке вкладышей на азербайджанском языке. В связи с этим считается целесообразным снять языковое ограничение в предлагаемой поправке к закону «О лекарственных средствах», а также принимать вкладыши на турецком, русском и других языках.

Это предложение не было правильно оценено некоторыми экспертами и определенной частью населения и вызвало ряд ложных утверждений.