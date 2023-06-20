Инструкции к лекарственным средствам на азербайджанском вызывают трудности? Разъяснение Минздрава
Требование о том, чтобы листки-вкладыши для лекарственных средств были на азербайджанском языке, создает определенные трудности для импортеров.
Как сообщает Центр аналитической экспертизы Минздрава, в некоторых случаях иностранные фармацевтические компании не заинтересованы в подготовке вкладышей на азербайджанском языке. В связи с этим считается целесообразным снять языковое ограничение в предлагаемой поправке к закону «О лекарственных средствах», а также принимать вкладыши на турецком, русском и других языках.
Это предложение не было правильно оценено некоторыми экспертами и определенной частью населения и вызвало ряд ложных утверждений.
Как отмечается в сообщении, рассматриваемый вопрос не вызовет неудобств у населения, приобретающего лекарства в аптеках. Так, в предлагаемых изменениях в закон предусмотрено, что владелец регистрационной карточки лекарственного средства должен перевести оглавление на иностранном языке на азербайджанский язык и представить нотариально заверенную версию в соответствующее учреждение министерства здравоохранения. Эта информация будет загружаться в специально созданную электронную базу данных.
В настоящее время любой покупатель имеет возможность запросить состав лекарства в аптеке, где он его приобрел. На основании обращения гражданина фармацевт сможет распечатать состав конкретного лекарства из специально созданной электронной системы и предъявить его гражданину.