Добыча нефти в Азербайджане упала намного ниже квоты ОПЕК главное на этот час
Государственная нефтяная компания Азербайджана определяет текущие цены на нефть, как «удовлетворительные для среднесрочного планирования», - подчеркнул в интервью изданию S&P Global Commodity Insights заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.
«Наша компания успешно работала в разных ценовых условиях, в том числе, и в значительно более низких, - отметил Беглярбеков. - Так что, с точки зрения среднесрочного планирования, происходящее сейчас нас вполне устраивает».
В настоящее время цены на нефть находятся значительно ниже пиковых значений 2022 года, что объясняется проблемами с поставками, которые возникли, как следствие вооруженного вторжения России в Украину.
Агентство Platts, входящее в S&P Global Commodity Insights, оценила 20 июня марку Dated Brent в 74,495 долларов за баррель, тогда как в марте прошлого года один баррель Dated Brent стоил 137,64 доллара.
S&P Global Commodity Insights отмечает, что некоторые страны ОПЕК+ из-за снижения цен на нефть приняли недавно решение сократить добычу. Однако Азербайджан не является участником этой сделки, не говоря о том, что в целом объем нефти, добываемой в Азербайджане, уже намного ниже квоты, определенной в рамках соглашения ОПЕК+.
«Недавнее падение цен побудило некоторых участников ОПЕК+ продлить до конца 2024 года добровольное сокращение добычи сырой нефти, - отмечает S&P Global Commodity Insights. - Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем этой группы, также предположила, что последнее сокращение на один миллион баррелей в сутки может быть продлено в августе.
Тем временем, Азербайджан не присоединился к добровольным сокращениям и продолжает производить меньше своей квоты. Согласно последнему исследованию Platts, в мае этого года объем производства нефти в Азербайджане составил 500 тысяч баррелей в сутки в то время, как квота ОПЕК+ установлена на период с ноября 2022 года по декабрь 2023 года на уровне 684 тысяч баррелей в сутки».
Беглярбеков высказал предположение, что, несмотря на существующее сегодня падение цен, эта тенденция вскоре изменится.
«Я не верю, что цены будут и дальше снижаться, тенденция пойдет по восходящей. Если эти прогнозы сбудутся, то существенных сокращений не будет», — сказал Беглярбеков, добавив, что все может измениться, если произойдет снижение спроса в Азии и в странах Запада, в первую очередь, в США.
Следует отметить, что базовый сценарий цены на нефть, заложенной в госбюджет Азербайджана, установлен на уровне 60 долларов за баррель, то есть, значительно ниже текущих рыночных цен.
Также существенно и то, что война в Украине привела к растущему интересу Казахстана, зависящего от российских экспортных маршрутов, использовать в качестве альтернативы нефтяную инфраструктуру Азербайджана. По словам Беглярбекова, в 2023 году Азербайджан рассчитывает дополнительно получить из Казахстана 1,5 миллиона тонн сырой нефти.
«На нынешнюю ситуацию ощутимо влияют геополитические факторы, - отметил заместитель вице-президента SOCAR. – Это лишь дополнительный фактор, побуждающий компании, которые работают в Казахстане, рассматривать Азербайджан, как альтернативный вариант, который всегда был и остается».
Напомним, что большая часть казахстанской нефти проходит через Россию, но при этом на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приходится 80 процентов казахского экспорта. И с тех пор, как в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, на линии, ведущей к порту Новороссийск на Черном море, было зарегистрировано несколько сбоев. Эта линия по-прежнему остается зоной повышенного риска, связанного с геополитической ситуацией, вопросами безопасности и погодными условиями.
Беглярбеков добавил, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) строился с повышенной пропускной способностью, поскольку изначально предназначался также для транспортировки нефти из Казахстана и других стран Центральной Азии.
В сочетании с существующими объемами нефти из Казахстана, поставляемой по этому маршруту, представитель SOCAR не ожидает, что общий объем черного золота превысит в 2023 году два миллиона тонн.
«В то же время, мощности, которые мы можем предложить нашим казахстанским партнерам, гораздо выше и объемнее, - уточнил Виталий Беглярбеков. – Так что, мы можем практически сразу, без существенных инвестиций говорить о возможности перевалки 15 миллионов тонн сырой нефти в год».
Что же касается увеличения мощностей сверх указанной Беглярбековым цифры, то здесь уже Азербайджану понадобятся значительные инвестиции, что, в свою очередь, потребует от покупателей долгосрочных обязательств.
«У Азербайджана достаточно собственных ресурсов, чтобы развивать инфраструктуру транспортировки нефти до уровня, необходимого грузоотправителям, - заверил заместитель вице-президента SOCAR. – Но здесь куда важнее вопрос о сроках. Ибо если вы вкладываете деньги, то, следовательно, должны быть уверены, что ваши инвестиции будут поддержаны реальным бизнесом».