Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:08

Государственная нефтяная компания Азербайджана определяет текущие цены на нефть, как «удовлетворительные для среднесрочного планирования», - подчеркнул в интервью изданию S&P Global Commodity Insights заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков. «Наша компания успешно работала в разных ценовых условиях, в том числе, и в значительно более низких, - отметил Беглярбеков. - Так что, с точки зрения среднесрочного планирования, происходящее сейчас нас вполне устраивает».

В настоящее время цены на нефть находятся значительно ниже пиковых значений 2022 года, что объясняется проблемами с поставками, которые возникли, как следствие вооруженного вторжения России в Украину. Агентство Platts, входящее в S&P Global Commodity Insights, оценила 20 июня марку Dated Brent в 74,495 долларов за баррель, тогда как в марте прошлого года один баррель Dated Brent стоил 137,64 доллара. S&P Global Commodity Insights отмечает, что некоторые страны ОПЕК+ из-за снижения цен на нефть приняли недавно решение сократить добычу. Однако Азербайджан не является участником этой сделки, не говоря о том, что в целом объем нефти, добываемой в Азербайджане, уже намного ниже квоты, определенной в рамках соглашения ОПЕК+. «Недавнее падение цен побудило некоторых участников ОПЕК+ продлить до конца 2024 года добровольное сокращение добычи сырой нефти, - отмечает S&P Global Commodity Insights. - Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем этой группы, также предположила, что последнее сокращение на один миллион баррелей в сутки может быть продлено в августе.

Тем временем, Азербайджан не присоединился к добровольным сокращениям и продолжает производить меньше своей квоты. Согласно последнему исследованию Platts, в мае этого года объем производства нефти в Азербайджане составил 500 тысяч баррелей в сутки в то время, как квота ОПЕК+ установлена на период с ноября 2022 года по декабрь 2023 года на уровне 684 тысяч баррелей в сутки». Беглярбеков высказал предположение, что, несмотря на существующее сегодня падение цен, эта тенденция вскоре изменится. «Я не верю, что цены будут и дальше снижаться, тенденция пойдет по восходящей. Если эти прогнозы сбудутся, то существенных сокращений не будет», — сказал Беглярбеков, добавив, что все может измениться, если произойдет снижение спроса в Азии и в странах Запада, в первую очередь, в США. Следует отметить, что базовый сценарий цены на нефть, заложенной в госбюджет Азербайджана, установлен на уровне 60 долларов за баррель, то есть, значительно ниже текущих рыночных цен. Также существенно и то, что война в Украине привела к растущему интересу Казахстана, зависящего от российских экспортных маршрутов, использовать в качестве альтернативы нефтяную инфраструктуру Азербайджана. По словам Беглярбекова, в 2023 году Азербайджан рассчитывает дополнительно получить из Казахстана 1,5 миллиона тонн сырой нефти.