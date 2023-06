Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с королем Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, в рамках визита в Великобританию Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном Королем Карлом III во Дворце Сент-Джеймс в преддверии конференции по восстановлению Украины.

Foreign Minister of #Azerbaijan 🇦🇿@Bayramov_Jeyhun within his working visit to the United Kingdom attended the reception hosted by King Charles at St James's Palace on the eve of the Ukraine Recovery Conference. pic.twitter.com/5Lal6G8X1r