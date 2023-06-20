Дети больше подвержены пагубному воздействию солнца, нежели взрослые. Солнечный ожог чаще встречается у детей до 5 лет.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом заявила терапевт Гюнай Исмайлова, эксперт Минздрава, в ходе прямого эфира на странице министерства в Instagram.

Специалист подчеркнула, что длительное пребывание на открытом воздухе с 11 до 16 часов не рекомендовано: риск солнечных ожогов особенно высок именно в основном в этот промежуток времени.

«Родители должны уделять внимание питанию и одежде своих детей в летние месяцы. В жаркую погоду рекомендуется обильное питье. Рекомендуется частый прием пищи небольшими порциями. Что касается одежды, то необходимо отдавать предпочтение светлым вещам», — сказала Исмаилова.