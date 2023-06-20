Солнце — друг или враг детей? РАССКАЗЫВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ МИНЗДРАВА
Дети больше подвержены пагубному воздействию солнца, нежели взрослые. Солнечный ожог чаще встречается у детей до 5 лет.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом заявила терапевт Гюнай Исмайлова, эксперт Минздрава, в ходе прямого эфира на странице министерства в Instagram.
Специалист подчеркнула, что длительное пребывание на открытом воздухе с 11 до 16 часов не рекомендовано: риск солнечных ожогов особенно высок именно в основном в этот промежуток времени.
«Родители должны уделять внимание питанию и одежде своих детей в летние месяцы. В жаркую погоду рекомендуется обильное питье. Рекомендуется частый прием пищи небольшими порциями. Что касается одежды, то необходимо отдавать предпочтение светлым вещам», — сказала Исмаилова.
Эксперт подчеркнула, что солнечные лучи могут принести человеческому организму как пользу, так и вред: в этой связи при «общении» с солнцем следует соблюдать умеренность. Кроме того, при возникновении различных инцидентов важна своевременная медицинская помощь.
«Среди симптомов — легкая головная боль, общая слабость, тошнота, умеренное обострение предшествующих симптомов. Встречаются даже носовые кровотечения. Если пострадавшему не оказать своевременную помощь, его состояние ухудшается. В тяжелых случаях регистрируются различные нарушения сознания, судороги, высокая температура тела. Может наблюдаться одышка, сердечная недостаточность или даже остановка сердца».
Исмаилова сообщила, что пострадавшего от солнечного ожога или удара необходимо вынести в прохладное место. При наличии теплой одежды, ее следует снять и положить холодный компресс под голову и подмышки. При падении давления следует приподнять ноги, при рвоте повернуть голову набок. Людей, входящих в группу риска, следует немедленно госпитализировать. Если пострадавший в сознании, рекомендуется дать ему воды. В противном случае этого делать не рекомендуется.