Поиски утонувших вблизи поселка Бузовна продолжаются

На основании информации, поступившей вчера на «горячую линию» Министерства по чрезвычайным ситуациям о том, что вблизи поселка Бузовна (примерно в 2 км от ближайшего пункта по спасению на водах, на неконтролируемой территории) утонули 2 человека, водолазы-спасатели министерства незамедлительно начали поисково-спасательную операцию.

Согласно сообщению МЧС, несмотря на ветер и высокие волны в море, водолазы-спасатели непрерывно продолжают поиски. В настоящее время поисковые работы продолжаются силами Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах и Службы спасения особого риска.