Байрамов: Азербайджан направит миллионы на восстановление Украины
Азербайджан направит не менее $10 млн на восстановление Украины, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на конференции по восстановлению Украины в рамках рабочего визита в Великобританию.
Как отметил Байрамов, ситуация вокруг Украины, которая привела к многочисленным человеческим жертвам и гуманитарной катастрофе, представляет большую угрозу миру и безопасности в Европе. В этой связи было подчеркнуто, что Азербайджан выступает за скорейшее решение этого кризиса в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее $10 миллионов», - заявил Байрамов.
Кроме того, министр отметил, что на освобожденных от армянской оккупации территориях ведутся масштабные строительные работы. В связи с этим было доведено до сведения, что непредоставление Арменией точных карт минных полей, а также сохранение минной опасности ставит под угрозу проделанную работу. Было отмечено, что несмотря на имеющиеся затруднения Азербайджан намерен предоставить Украине оборудование для разминирования. Доведя до сведения участников конференции, что Азербайджан в постконфликтный период не жалел опыта и поддержки в восстановительных работах, Байрамов заявил, что Азербайджан уже оказал поддержку ряду строительных работ, проводимых в Украине, в том числе восстановлению школы в городе Ирпень.