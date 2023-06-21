Байрамов: Азербайджан направит миллионы на восстановление Украины

Азербайджан направит не менее $10 млн на восстановление Украины, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на конференции по восстановлению Украины в рамках рабочего визита в Великобританию.

Как отметил Байрамов, ситуация вокруг Украины, которая привела к многочисленным человеческим жертвам и гуманитарной катастрофе, представляет большую угрозу миру и безопасности в Европе. В этой связи было подчеркнуто, что Азербайджан выступает за скорейшее решение этого кризиса в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее $10 миллионов», - заявил Байрамов.