Соловьев вызывает на бой Гордона
Российский пропагандист Владимир Соловьев вызвал известного украинского журналиста Дмитрия Гордона на "махач с кадыками" в Москву, после чего Гордон назвал Соловьева больным человеком.
Гордон отреагировал на этот вызов Соловьева: "Трусливая гадина. Он приглашает меня в Москву махаться с ним, зная, что я заочно осужден Басманным судом Москвы по трем уголовным делам, внесен в реестр иноагентов, террористов и экстремистов, объявлен в розыск в России. И он меня приглашает в Москву!".