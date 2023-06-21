Помощник Путина: Украина была близка к миру

Киев был близок к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины в прошлом году. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе <...> они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс», – сказал Мединский.